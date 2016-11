Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan uuden Motonetin tontilla tehdään maansiirtotöitä Uuden Motonet-tavaratalon rakentaminen on aloitettu Lappeenrannan Hyrymäkeen. Uusi rakennus tehdään Broman groupin omistamalle tontille, AD varaosamaailman viereen. — Nyt on käynnissä suunnittelu ja kilpailutus, Motonetin ja AD varaosamaailman omistavan Broman groupin toimitusjohtaja Harri Broman sanoo. Bromanin mukaan uuden rakennuksen pitäisi olla valmis ensi syksynä. Tontilla tehdään nyt maansiirtotöitä ja rakennustyömaan aitoja on pystytetty. Tontilla tällä hetkellä olevassa rakennuksessa toimivat AD varaosamaailma, Saimaan autokatsastus ja autokorjaamo Pamex. Harri Broman kertoo, että myös AD varaosamaailman myymälä muuttaa uuteen rakennukseen Motonetin yhteyteen. — AD varaosamaailmalta vapautuvaan tilaan etsimme jossain vaiheessa vuokralaista. Broman groupilla on 22 AD varaosamaailmaa ja 29 Motonetiä, joista yksi on Virossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Lappeenrannan%20uuden%20Motonetin%20tontilla%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20maansiirtot%C3%B6it%C3%A4/2016121464201/4