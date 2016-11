Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan lentoasema muuttui kelta–mustaksi – SaiPa ja fanit yhdessä Ruotsiin hakemaan jatkopaikkaa Noin 50 kelta–mustiin asusteisiin sonnustautunutta SaiPa-fania kokoontui tiistaina Lappeenrannan lentoaseman lähtöaulaan. Kellon lähestyessä kahta iltapäivällä tunnelma oli odottava, mutta alkavan riehakas. Lentoaseman pienen baarin antimet maistuivat odottelijoille, ja usko voittoon sekä ottelussa että huutokilpailussa Växjö Lakersin fanien kanssa oli kovassa nousussa. — Hyvin pärjäämme ruotsalaisille huutokilpailussa, ensimmäisten joukossa kentälle ennättänyt Heli Rissa vakuutti. — Huuto kuuluu Norjassa saakka, saman seurueen Niina Sikiö myötäili vieressä. SaiPa pelaa tiistai-iltana kauden tähän mennessä tärkeimmän ottelunsa Växjössä Ruotsissa. Champions Hockey Leaguen toisen pudotuspelikierroksen toisessa osaottelussa mitellään paikasta kahdeksan parhaan joukkoon. SaiPa lähtee illan otteluun maalin johdossa, sillä ottelu Lappeenrannassa päättyi 3–2. Rissa kertoo, että viiden hengen seurue varasi liput lähes välittömästi, kun tieto ottelutapahtumasta tuli. Nopeus olikin valttia, sillä muutamassa tunnissa liput olivat jo menneet. SaiPan matkassa Ruotsiin lensi tiistaina 50 fania. Toinen mokoma on odotettavissa Växjöhön muita reittejä, joten SaiPan puolesta huutaa illalla satakunta ihmistä. — Hallissa on varmasti paljon ääntä illalla ja uskon, että ääntä alkaa löytyä jo koneessa. Ensimmäinen peli Lappeenrannassa oli vakuuttava, toivottavasti homma jatkuu samanlaisena, Jarmo Mäkelä sanoi. Helppoa ja mukavaa Kello kahden aikaan fanien odotus palkittiin, kun SaiPan joukkue marssi odotustiloihin, jonne joukkueelle oli varattu oma osastonsa. Etenkin ruotsalaispakki Per Savilahti-Nagander herätti fanien, varsinkin naisfanien, huomion. Kahden jälkeen aseman eteen rullasi Nordica-lentoyhtiön Bombardier-kone, eikä aikaakaan, kun ensimmäiset fanit alkoivat täyttää koneen takaosaa pelaajien odotellessa kiltisti vuoroaan. Lappeenrantalaiset Tomi Tikka ja Toni Mustola kehuivat vuolaasti SaiPan järjestämää matkaa. Osallistuminen oli itsestäänselvyys. Mustolan työkaveri oli lähtenyt matkaan autolla jo maanantaina, ja tiistaina iltapäivällä matkaa oli tietojen mukaan taitettavana vielä 250 kilometriä. — En olekaan lentänyt tältä kentältä mihinkään sitten vuoden 1982, Mustola naureskeli. — Tämä on helppo ja mukava, edullinen reissu. En ole ennen lentänyt SaiPan peliin, mutta jos tällaisia järjestetään jatkossa, olen varmasti mukana. Nämä ovat hienoja kokemuksia. Pitkäaikaisiksi SaiPa-faneiksi tunnustautuvat miehet kehuivat tunnelmaa lentoasemalla leppoisaksi. — Alkoholi tekee leppoisuutta ihmisiin. Mutta lappeenrantalaiset osaavat käyttäytyä. Myös lennolla. Annetaan pelaajille rauha valmistautua peliin, Mustola sanoo. — Viime kaudella Kouvolaan mentiin junalla. Ihmisiä oli 700, eikä mitään ongelmia tullut. Kuluja piiloon SaiPan yhteyspäällikkö Mikko Pehkonen myhäili tyytyväisenä lentoasemalla. Fanimatkan liput myytiin alkujaan loppuun muutamassa tunnissa, ja myöhemmin tulleet peruutuspaikatkin hupenivat hetkissä. — Nämä ovat hienoja kokoontumisia SaiPa-yhteisön kanssa. Tämä ruokkii meitä kaikkia, kun ihmiset viettävät mukavaa aikaa yhdessä. SaiPa lentää faneineen Ruotsiin tiistaina ja takaisin Lappeenrantaan vielä ottelun jälkeen yöllä. Pehkonen sanoo, että tiukka otteluaikataulu Liigassa saneli matka-aikataulun ja matkustustavan. SaiPa pelaa kotimaista Liigaa jälleen torstaina ja lauantaina, joten paluu yöllä jättää aikaa myös keskiviikolle. — Tämä on kallis keikka, mutta saimme koneen, johon mahtui myös faneja mukaan. Se vähän kattaa kustannuksia, ja saamme Ruotsiin hyvän tapahtuman. Kun kone saapuu Växjön lentokentälle, joukkue jatkaa paikalta bussilla suoraan hallille. Fanit kuljetetaan pariksi tunniksi kaupungille, ja sieltä bussilla kello 20 Suomen aikaa alkavaan otteluun. Takaisin Lappeenrantaan olisi tarkoitus päästä kello 1.45 keskiviikon puolella. Lue koko uutinen:

