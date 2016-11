Uutinen

Etelä-Saimaa: Laituriin uponnut vene nostettiin Imatran venesatamassa — ihmisiä muistutetaan nostamaan veneensä itse, jos ne vielä laiturissa ovat Vene-Hietsun työntekijät saivat tiistaina nostettua ylös Kolmen Ankkurin betonilaiturissa kiinnitettynä olleen uponneen veneen Imatran venesatamassa. Vene oli tuotu laituriin Niskalammen satamasta lauantaina. Vene hinattiin Imatran venesatamaan Imatran järvipelastajien toimesta. Päivystävä päällikkö Matti Petenius Imatran järvipelastajilta sanoo, että he saivat lauantaina kiireettömän tilauksen hinata ajokunnoton vene Imatran venesatamaan, josta se voidaan viedä huoltoon. Saku Pullinen Vene-Hietsusta sanoo, että veneen omistaja oli ollut heihin yhteydessä, jotta he voisivat nostaa veneen ylös kun se saapuu. Veneen oli tarkoitus mennä Vene-Hietsuun huoltoon. — Hän oli tuonut meille tänne trailerinkin, että saadaan vene ylös. Joku katkos tässä on informaatiossa ollut, koska tieto veneen saapumisesta ei kuitenkaan ollut saavuttanut meitä, Pullinen kertoo. Havaittuaan veneen upoksissa satamassa Imatran venesataman isäntä Janne Lappalainen selvitti rekisterinumeron perusteella sen omistajan ja ilmoitti hänelle tapahtuneesta. Paikan päällä veneen nostoa seurannut omistaja ei halunnut kommentoida asiaa. Lappalainen toivoo, että ihmiset nostaisivat vielä laiturissa olevat veneensä pois pian. — Ennen kuin tuuli laantuu ja satama-allas jäätyy, hän varoittaa New Port Imatran ja Saimaan Veneen Facebook-sivuilla. Laiturissa näkyi vielä muutamia veneitä tiistai-iltapäivänä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Laituriin%20uponnut%20vene%20nostettiin%20Imatran%20venesatamassa%20%E2%80%94%20ihmisi%C3%A4%20muistutetaan%20nostamaan%20veneens%C3%A4%20itse%2C%20jos%20ne%20viel%C3%A4%20laiturissa%20ovat/2016521465437/4