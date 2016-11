Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuka jakaa tulevaisuudessa postin maaseudulla - postimies vai taksinkuljettaja? Posti ei jatkossa välttämättä jaa postia maaseudulla, vaan jakelu olisi mahdollista kilpailuttaa. Näin ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriön esitys uudeksi postilaiksi. Ministeriössä lasketaan, että postilain uudistus synnyttäisi haja-asutusalueille uudet jakelumarkkinat. Postin jakaminen voitaisiin yhdistää muihin jo olemassaoleviin palveluihin tai muut palvelut postinjakeluun. Yleispostia voisi siis jakaa joku muukin kuin Posti, koska postilain uudistus ja vuonna 2018 voimaan tuleva liikennekaari antavat siihen mahdollisuuden. Liikennekaari yhdistää henkilö-, tavara- ja postiliikenettä ja purkaa niiden välisiä säännöksiä. Maaseudulla postia kannattaisi jakaa sellaisen tahon, jolla on sinne muutakin asiaa. Tällaisia ovat esimerkiksi koulutaksit, kotihoito tai kiinteistönhoitoyhtiöt. Näin arvioi Kaakon Viestinnän palvelupäällikkö Toni Jouhkimo. Kaakon Viestintä kustantaa Etelä-Saimaata. Jo nyt sanomalehtiä viikonloppuisin jakava ruokolahtelainen taksiyrittäjä Pauli Kekäläinen arvelee, että joku saattaisi innostuakin jakamaan postia maaseudulla viitenä päivänä viikossa. Sitä hän kuitenkin epäilee, että postin jakamista voisi yhdistää muihin kuljetuksiin. — Vaikea postin jakamista on yhdistää esimerkiksi koulukuljetuksiin, jotka varmasti menisivät myöhäisemmiksi kuin nyt, Kekäläinen arvelee. Rautjärvellä sanomalehtiä viikonloppuisin jakava Heikki Partinen arvelee, että kuljetusalan vapautuminen liikennekaari-lakiuudistuksen myötä saattaa tuoda lisää yrittäjiä kilpailemaan myös nykyisistä Postin kuljetuksista. Kolmipäivänen yleispostin jakaminen olisi Jouhkimon mukaan tarkoittanut sitä, että joka päivä ilmestyvät sanomalehdet olisi jouduttu kahtena päivänä viikossa jakamaan maaseudulla jollakin muulla tavalla, kun posti ei niitä perille toimittaisi. Se nostaisi jakelukustannuksia, jotka jo nyt ovat korkeat harvaanasutuilla alueilla. Sanomalehtien jakaminen maaseudulla on ollut yksi vaikeimpia kysymyksiä uudessa postilaissa. Posti itse antoi syyskuussa lausunnon, jossa se kannatti kolmipäiväiseen jakeluun siirtymistä koko maassa, jolloin sanomalehtien jakaminen olisi jäänyt niiden oman jakelun varaan. Maaseudun postin jakamisen kulut on kymmenkertaiset taajamiin verrattuna. Taajamissa postin yleispalvelu harvenisi lakiesityksen mukaan viidestä päivästä kolmeen, eli kaupungeissa postia jaettaisiin ja kerättäisiin kolmena päivänä viikossa. Se ei kuitenkaan vaikuta sanomalehtien jakamiseen, koska kaupungeissa ne jaetaan varhaisjakeluna. Lausunnot lakiesityksestä on pyydetty 7.12. mennessä. Uudistetun postilain on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2017. Lue koko uutinen:

