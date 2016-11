Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran tapahtumakesää puristetaan kymmeneen päivään Imatran tulevan kesän sesonki alkaa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna pesäpallotunnelmissa. Se on ohi seuraavan viikonlopun jälkeen, kun moottoripyörät lähtevät kaupungista. Imatran ajojen siirtyminen elokuun loppupuolelta heinäkuun alkupäähän oli pienoinen yllätys imatralaisille yrityksille. — Tärkeintä on kuitenkin ajojen jatkuvuus, sanoo Imatran kylpylän toimitusjohtaja Ari Aspia. Saman näkemyksen jakaa Imatran kaupungin myyntiyhtiön toimitusjohtaja Jukka Aallikko. Hän uskoo että tapahtumia riittää silti myös loppukesälle. Tapahtumatuottaja Tuomas Hallikas on ensi kesänä aivan uuden tilanteen edessä. Kolme tapahtumaa Etelä-Karjalassa kolmen viikon sisällä on kova urakka myös kokeneelle yrittäjälle. Viikko ennen juhannusta on festari Lappeenrannassa, Itä-Länsi-viikonloppuna Vuoksen puistossa pidetään ysärifestarit ja viikkoa myöhemmin Pit Stop Party ajojen iltaohjelmana. — Samaan aikaan on varmasti 50 tapahtumaa eri puolella Suomea. Ajojen kävijämäärän kannalta heinäkuu on hyvä, mutta iltahommien kannalta on iso haaste saada bändejä tuohon viikonloppuun, Hallikas miettii Hyvänä Tuomas Hallikas pitää sitä, että heinäkuun molemmat festarit voidaan viedä läpi samoilla rakenteille purkamatta niitä välillä. Lähes puoliperävaunullisen juomia tämän vuoden ajoviikonloppuna Inkerinpuistossa myynyt ravintolayrittäjä Petri Rantanen on tyytyväinen ajojen jatkumisesta, mutta elokuu olisi ajankohtana sopinut hänelle paremmin. — Urheilullisessa mielessä uusi aika on hyvä, mutta muuten en ole tyytyväinen. Rantasen mielestä on epävaramaa, saako näin pieni tapahtuma yhtä helposti festaritavaroita, kun saman viikonloppuna esimerkiksi Turussa on Ruisrock ja Seinäjoella Tangomarkkinat. Imatran ajot ovat jo täyttäneet jo Imatrankosken hotellit. Imatran Valtionhotelli toimii perinteisesti ajojen virallisena majoittajana, ja hotelli Centerissä ajoihin tehdyt varaukset on siirretty oikeaan viikonloppuun. Imatran kylpylä ja hotelli Rento pystyvät vielä tarjoamaan tilaa majoittujille. Itä-Länsi-viikonloppuna Imatran kylpylä on kuitenkin varattu täyteen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Imatran%20tapahtumakes%C3%A4%C3%A4%20puristetaan%20kymmeneen%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n/2016521460672/4