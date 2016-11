Uutinen

Etelä-Saimaa: Hallitus toisensa perään veivaa sote-uudistusta saamatta valmista, Savitaipaleen kunnanjohtaja kyllästyi touhuun ja jää eläkkeelle Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi on turhautunut jatkuviin ja kesken jääneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin. — Meillä on ollut vaikka kuinka monta hallitusta, jotka tekevät yhtä sun toista uudistusta, mutta vetävät länget uudistuksen päälle aivan loppumetreillä. En ole varma, saako nykyinenkään hallitus sote-uudistustaan maaliin saakka. Työlästyminen johti siihen, että Iso-Mustajärvi jää eläkkeelle 1. huhtikuuta heti, kun on täyttänyt 63 vuotta. Hän ilmoitti asiasta maanantai-iltana kokoontuneelle kunnanvaltuustolle. Iso-Mustajärvi on harmissaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten tekemän uudistustyön kohtalosta. Juuri kun työ alkaa tuottaa tulosta, pitäisi palata uudelleen alkupisteeseen. Jos Iso-Mustajärvi ajattelisi työuraansa pelkästään Savitaipaleen kannalta, hän olisi voinut jatkaa kunnanjohtajana vielä muutaman vuoden. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Hallitus%20toisensa%20per%C3%A4%C3%A4n%20veivaa%20sote-uudistusta%20saamatta%20valmista%2C%20Savitaipaleen%20kunnanjohtaja%20kyll%C3%A4styi%20touhuun%20ja%20j%C3%A4%C3%A4%20el%C3%A4kkeelle/2016121461041/4