Uutinen

Etelä-Saimaa: Haapajärven linnut koetetaan saada takaisin — suunnitelma alkaa olla valmis Lappeenrannan Haapajärven lintukantaa yritetään palauttaa 1990-luvun alkuvuosien tasolle. Siitä on suunnitelma loppusuoralla. Haapajärvi oli 1990-luvun alkupuolelle asti Suomen arvokkaimpia lintuvesiä. Sen takia se liitettiin luonnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 -verkostoon. Sittemmin Haapajärven linnusto on pahasti taantunut. Linnuston elvytystoimet sisältyvät Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jota tutkimussuunnittelija, biologi Elina Manninen viimeistelee Faunatica Oy:ssä. Mannisen mukaan Haapajärven linnustoa voidaan kohentaa pitkälti samoilla keinoilla, jotka parantavat järven tilaa muutenkin. Keskeistä on rehevöitymisen vähentäminen. Myös muun muassa kosteikkojen rakentaminen parantaa sekä lintujen elinoloja että veden laatua. — Lintupoikueille ja sulkasatoisille linnuille saadaan suojapaikkoja myös pienillä ruoppauksilla ja kasvillisuuden harkitulla niittämisellä. Niitossa pitäisi jättää poukamia ja saarekkeita, jotka tuovat lisää reunavyöhykettä. Mannisen mukaan tavoitteena on houkutella Haapajärvelle myös lokki- tai tiirakolonia, eli näille lajeille pitäisi tehdä otollisia pesäpaikkoja. — Tiirat ja lokit käyvät joukkovoimalla esimerkiksi minkin tai supikoiran kimppuun ja suojelevat samalla muidenkin lintujen poikueita pedoilta. Manninen pitää tärkeänä, että myös metsästäjät sitoutuvat pitkäksi aikaa pienpetojen pyyntiin. Lintujen metsästykseen Haapajärvellä ei suunnitelman mukaan puututa. Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa esiteltiin pari viikkoa sitten Haapajärven asukasillassa, ja siitä on voinut esittää myös kirjallisia kommentteja. Manninen tekee nyt suunnitelmaan loppuviilausta palautteen pohjalta. Suunnitelman tilasi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Pisara-hanke. Suunnitelma luovutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka on Haapajärven Natura-alueen valvoja. Suunnitelma on ohjaa Naturassa noteerattujen Haapajärven luontoarvojen hoitoa ja elvytystä. Hoitotoimien rahoituksesta ei toistaiseksi ole tietoa. Pisara-hankkeen tilauksesta on tehty myös Haapajärven hajakuormituksen yleissuunnitelma, joka valmistui kesäkuussa. Se ohjaa hajakuormituksen vähentämistä järven valuma-alueella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Haapaj%C3%A4rven%20linnut%20koetetaan%20saada%20takaisin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89suunnitelma%20alkaa%20olla%20valmis/2016121458721/4