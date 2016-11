Uutinen

Etelä-Saimaa: Epävarmuus maakuntauudistuksesta rassaa Etelä-Karjalan kuntia — monella riesana ovat myös homekoulut Parhaillaan kunnissa tehdään päätöksiä kuntaverosta ja ensi vuoden talousarviosta. Se ei ole aivan helppo tehtävä, koska samalla pitäisi laatia myös lain edellyttämä taloussuunnitelma. Kukaan ei vielä tarkkaan tiedä, millaisiksi kuntien tulot muodostuvat vuonna 2019, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy maakuntahallinnolle. — Me emme tiedä, millainen kunnan tulopohja on vuonna 2019, Ruokolahden kunnanjohtaja Antti Pätilä muistuttaa. Useat Etelä-Karjalan kunnat ovat joutuneet tuskailemaan viime vuosina homekoulujen kanssa. — Ainoa asia, mikä ei sote-uudistuksessa muutu taitaa olla kunnan velkojen määrä, Lemin talous ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen sanoo. Pitkäsen mukaan on kuitenkin parempi, että kunnalla on toimiva, uusi koulu ja paljon velkaa kuin että kunnalla on sisäilmaongelmien takia korjauskierteessä oleva koulu ja paljon korjausvelkaa. Suuria kouluinvestointeja tehneet tai aloittelevat kunnat aikovat sinnitellä ensi vuoden nykyisellä kuntaverolla. Vain Taipalsaaren kunnan virkamiesjohto esitti kunnan veroprosentin korottamista puolella prosenttiyksiköllä. Kunnanhallitus kuitenkin hylkäsi esityksen tiukan äänestyksen jälkeen. — Lopullisesti asiasta päättää valtuusto keskiviikkona. Siellä kuntaverosta varmasti ainakin keskustellaan. Tämän viikon olemme katselleet, mistä löytyy vielä uusia säästökohteita. Ensi vuosi mennään joka tapauksessa hyvin maltillisesti. Mitään ylimääräisiä menoja ei voida ajatella, kunnanjohtaja Jari Willman sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

