Uutinen

Etelä-Saimaa: Yle: venäläiset ovat palaamassa asuntokaupoille Etelä-Karjalaan Venäläisten määrä on tänä syksynä kasvanut Etelä-Karjalan asuntomarkkinoilla, kertoo Yle Lappeenranta. Sen tiedot perustuvat soittokierrokseen Lappeenrannan ja Imatran kiinteistönvälittäjille, joiden mukaan pitkään hiljaisena ollut venäläisten asuntokauppa tuntuu elpyvän. Venäläisten kyselyt kiinteistöistä ovat lisääntyneet, heitä on ollut asuntonäytöissä, ja kauppojakin on tehty. Kiinteistönvälittäjien mukaan venäläiset haluavat omakotitalon yleensä omaan käyttöönsä ja kerrostalohuoneiston sijoitukseksi. Toisaalta venäläiset myyvät nyt Kaakkois-Suomen kiinteistöjään kuten rantatontteja, liiketiloja ja kerrostalo-osakkeita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/07/Yle%3A%20ven%C3%A4l%C3%A4iset%20ovat%20palaamassa%20asuntokaupoille%20Etel%C3%A4-Karjalaan%20/2016121457801/4