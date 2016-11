Uutinen

Etelä-Saimaa: We want more! – Artisti esittää mielellään encoren, mutta montako on tarpeeksi? Pianisti Iiro Rantalalla on artistina ylellinen tilanne. Hän on tottunut siihen, että keikan tai konsertin jälkeen yleisö pyytää raikuvin aplodein encorea, eli ylimääräistä kappaletta. — Yleensä soitan kaksi tai kolme encorea, minkä jälkeen laitan pianon kannen hymyillen kiinni. Siihen se yleensä loppuu, Rantala kertoo. Rantala kokee, että encore on taiteilijan ja yleisön välillä kuin molemminpuolinen kiitos. Koska yleisö on taputtaen osoittanut tykänneensä, se saa kiitokseksi ylimääräisen esityksen. — Ja taiteilija tarjoaa sen mielellään, kun kerran on kelvannut. Hyvä encore laittaa konsertin napakasti pakettiin. Rantala soittaa encoreina nykyään esimerkiksi biisejä All you need is love tai Somewhere over the rainbow. — Ei mitään pitkää, introverttia kelausta, joita kuulee joskus. En myöskään halua tehtailla liikaa encoreja, koska varsinainen beef on itse konsertissa. Laulaja Mikael Konttiselle encore ei ole itsestäänselvyys. Silloin tällöin konsertin viimeisen kappaleen aikana hän huomaa, kuinka osa yleisöstä pujahtaa kesken kaiken pois takkia hakemaan. Se ei ole hyvä merkki. Toisaalta jo viimeisen kappaleen aikana paljastuu yleensä myös se, että yleisö tulee vaatimaan encorea. — Sen aistii siitä energialatauksesta. Kenellään ei ole kiire mihinkään. Encore on esiintyjälle konkreettinen palaute siitä, että keikka on onnistunut. Sinfoniaorkesterin konserteissa encore ei ole niin yksinkertaisesti toteutettavissa. Lappeenrannan kaupunginorkesterin konserttimestari Matti Koponen arvioi, että vaikuttavan teoksen jälkeen encore saattaisi jopa viedä tunnelmasta tehoa pois. — Jos orkesteri esittää viimeisenä vaikka jonkun Mahlerin mielettömän sinfonian, joka päättyy pitkään, herkkään Mezzosopraano Niina Keitelin mukaan encore on olennainen osa liedkonserttia, jossa laulaja esiintyy yhdessä pianistin kanssa. Yleisö osaa odottaa ylimääräistä. Esiintyjät ovat usein hyvin rentoja konsertin ollessa ohi, joten encoren esittäminen on kuin konsertin jälkiruoka. — Hyvä encore on jollain tavalla henkilökohtainen. Suosikkini on Karjalan kunnailla, jota esitin muun muassa Japanissa kaikissa konserteissani. Suomalainen kansanmusiikki on toiminut encorena muuallakin. Kun viulisti Pekka Kuusisto esitti Lontoon Royal Albert Hallin arvokkaassa ympäristössä encorena Minun kultani kaunis on, esityksestä tuli maailmanlaajuinen some-hitti. Kuuntele se tästä. Lue koko uutinen:

