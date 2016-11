Uutinen

Etelä-Saimaa: Veneitä jäissä Lappeenrannan Kaupunginlahdella, ”Veneiden omistajia pitää nyt herätellä” Veneilykausi on ohi. Lappeenrannan Kaupunginlahden ja Halkosaaren venelaitureissa oli maanantaina kolme venettä ottamassa talvea vastaan. Linnoitusniemen kärjessä oli neljäs vene. Lappeenrannan satamajohtaja Hannu Lappalainen kertoo, että aina löytyy muutamia veneen omistajia, jotka reagoivat talven tuloon muita myöhemmin. Joskus veneen omistaja on matkoilla, ja syksy on muuttunut talveksi matkan aikana. — Veneiden omistajia pitää nyt herätellä. Meillä on tiedossa kaikkien veneiden omistajat, Lappalainen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/07/Veneit%C3%A4%20j%C3%A4iss%C3%A4%20Lappeenrannan%20Kaupunginlahdella%2C%20%E2%80%9DVeneiden%20omistajia%20pit%C3%A4%C3%A4%20nyt%20her%C3%A4tell%C3%A4%E2%80%9D/2016121460909/4