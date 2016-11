Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvi odottelee ensimmäistä pakolaisperhettä — valmiudet kuntasijoituksille ovat kunnossa Rautjärvi aloittaa pakolaisstatuksen saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittamisen kuntaan. Ensimmäinen perhe muuttaa vastaanottokeskuksesta Rautjärvelle parin viikon sisällä, kunnanjohtaja Harri Anttila kertoo. Rautjärvellä on valmius asuttaa kuntaan tänä ja ensi vuonna yhteensä 40 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa. Haussa on kokonaisia perhekuntia. Kunnasta löytyy vapaita perheasuntoja, joita on tarjolla kunnan vuokrataloyhtiöllä sekä yksityisellä kiinteistösektorilla. Asunnot ovat Simpeleen keskustaajamassa. Pakolaisten tuloon liittynyt päätöksenteko on sujunut Anttilan mukaan kunnassa juohevasti. Vastaanottoon tarvittava kunnan oma sopimus tehtiin Ely-keskuksen kanssa jo viime keväänä. Kunnan kotoutusohjelman pohjana on paikallisesti täydennetty Eksoten Etelä-Karjalan kunnille kokoama maakunnallinen ohjelma. Ely korvaa kunnalle pakolaisista koituvia kuluja. Korvaukset jakautuvat Eksoten ja kunnan kesken riippuen siitä, mitä palveluja sisäänmuuttajat käyttävät. — Suoraan kunnalle koituvat koulun ja varhaiskasvatuksen kulut, Anttila toteaa. SPR kouluttaa Rautjärvellä pakolaisten tukemisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Anttilan mukaan Rautjärvellä on aikeissa hakea kunnan ja kolmannen sektorin yhteishanketta, jolla paikallista kotoutuspalvelua kehitetään edelleen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/07/Rautj%C3%A4rvi%20odottelee%20ensimm%C3%A4ist%C3%A4%20pakolaisperhett%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89valmiudet%20kuntasijoituksille%20ovat%20kunnossa/2016521453431/4