Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan ensimmäinen joulukuusi on jo pystyssä – liikenneympyrään kohoaa 20-metrinen jättiläinen Lappeenrannan tämän vuoden joulukuusien pystyttäminen on alkanut. Kuusia nousee tänä vuonna kaikkiaan kahdeksan eri puolille kaupunkia. Kuorma-autonkuljettaja Juha Oikkonen toi maanantaina aamupäivällä kuusen Lappeenrannan raatihuoneen edustalle, jonne se pystytettiin nosturilla. Oikkonen kertoo, että kaikki kuuset pystytetään tämän viikon aikana. Hänellä on oma suosikkinsa kuusten joukossa. — Torilla on erityisen nätti kuusi. Kannattaa käydä katsomassa. Työnjohtaja Tarmo Hellström Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että kuuset ovat pääasiassa peräisin kaupunkilaisten pihamailta. — Meille tulee soittoja kesästä lähtien, että pihassa olisi hyvä joulukuusi, josta haluttaisiin eroon. Käymme niitä sitten katsomassa ja valitsemme sopivat. Pari kuusta on tänä vuonna ihan luonnosta otettuja. Kriteerit kuuselle ovat selvät. — Kuusen pitää olla tuuhea, sopivan muotoinen ja joka puolella pitää olla oksia. Hellström kertoo, että kuuset ovat yhtä lukuunottamatta noin 10 metriä korkeita. Valtakadun liikenneympyrään tuleva kuusi on lähes 20-metrinen. Se tuodaan paikalleen torstaina erikoiskuljetuksella Joutsenosta. Lappeenrannan joulukuusten valot sytytetään perjantaina 18. marraskuuta. Lue koko uutinen:

