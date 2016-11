Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuutostiellä avataan yhteensä 13 kilometriä uutta väylää lähiviikkoina Kuutostien perusparannustyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että liikennettä ohjataan uusille tielinjoille Luumäellä ja Lappeenrannassa lähiviikkoina. Ensi viikolla liikenne siirtyy uudelle tielinjalle Jurvalan läntisen eritasoliittymän ja Rantsilanmäen eritasoliittymän välillä. Noin neljän kilometrin mittainen tieosuus avataan torstaina 17. marraskuuta. Tiellä avataan yksi kaista kumpaankin suuntaan ja alueella noudatetaan alennettuja liikennerajoituksia. Samaan aikaan kyseisellä välillä otetaan käyttöön rinnakkaistie, koska kaikki tasoliittymät poistuvat uudelta tielinjalta ja kulku kiinteistöille tapahtuu rinnakkaistien kautta. Linja-autoliikenne pikavuoroja lukuun ottamatta siirtyy rinnakkaistielle. Noin viikkoa myöhemmin, 23. marraskuuta liikenne siirtyy uudelle tielinjalle Sarvilahdessa sijaitsevan Jurvalan itäisen eritasoliittymän ja Kärenkylän välillä. Tieosuudella on mittaa noin 9 kilometriä ja se liittyy itäpäässä nykyiseen 2+2-kaistaiseen tiehen. Tie on keskikaiteellinen ja sillä on kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Myös tällä tieosuudella otetaan samaan aikaan käyttöön rinnakkaistie. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/07/Kuutostiell%C3%A4%20avataan%20yhteens%C3%A4%2013%20kilometri%C3%A4%20uutta%20v%C3%A4yl%C3%A4%C3%A4%20l%C3%A4hiviikkoina/2016121459749/4