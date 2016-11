Uutinen

Etelä-Saimaa: Kipinä soittaa aiemmin esittämättömiä kappaleita ja Mielettömät uusia sovituksia Imatralainen yhtye Mielettömät esittää tiistaina Imatralla uusia sovituksia kansanmusiikkikappaleista. Mielettömät soittaa vanhaa ja uutta kansanmusiikkia, muun muassa Värttinän ja Sari Kaasisen kappaleita, Roosa Öhman kertoo. — Sisareni Aino tekee konsertista lukion musiikkidiplomia. Hän on sovittanut suurimman osan kappaleista, meillä on nyt uusia sovituksia. Roosa Öhman kertoo, että hän ja hänen kaksoissiskonsa Aino Öhman tutustuivat yhtyeen kolmanteen jäseneen Iida Kiriin jo musiikkileikkikoulussa, jossa he opettelivat soittamaan kanteletta. Kansanmusiikki on siis kuulunut Mielettömät-yhtyeen jäsenten elämään käytännössä heidän koko elämänsä. — Silloinkin meillä oli bändi, jossa oli viisi tyttöä, Roosa Öhman kertoo. Lappeenrantalainen Kipinä aikoo ensiesittää Imatralla ainakin pari kappaletta tulevalta levyltään. — Biisit paranevat, kun niitä esittää. Se valmistaa kappaleita levytykseen, Emmi Maijanen kertoo. Ensi viikonlopun Kipinä, eli Maijanen Eija Haikala, sekä Maria Olkku, viettää studiossa Kouvolassa äänittämässä uutta levyä. — Toivon mukaan joulukuussa olisi levynjulkkarit, Olkku sanoo. Kipinä ja Mielettömät esiintyvät ti 8.11. klo 18.30 alkaen Karelia-salissa Imatralla. Konserttiin on vapaa pääsy. Lue lisää tiistain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

