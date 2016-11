Uutinen

Etelä-Saimaa: Kinkku liikkuu nyt muuallakin kuin vedessä – Lappeenrannan liikuntakampanjassa palkintona myös joulukinkku Lappeenrannan liikuntatoimi järjestää loppuvuodesta perinteisen liikuntakampanjansa. Kymmenettä kertaa järjestettävä kampanja laajenee tänä vuonna Kinkku-uinnista Kinkku liikkuu! -kampanjaksi, jossa mukaan lasketaan kaikki liikuntasuoritukset. Kaupunki tiedottaa, että uudistuneen kampanjan tavoitteena on kannustaa kuntalaisia harrastamaan enemmän säännöllistä liikuntaa. Aiemmin kampanja on liikuttanut pääsääntöisesti vain uinnista kiinnostuneita ja jo valmiiksi aktiivisia kuntalaisia. — Nyt haluamme tavoittaa mahdollisimman monet kuntalaiset liikunnan pariin ylipäänsä. Koska kaikki liike on tärkeää, kampanjassa ei lasketa liikuntamäärää tai aikaa, vaan liikkumiskertoja, liikuntasihteeri Aija Rautio sanoo kaupungin tiedotteessa. Kampanjaan voi osallistua henkilökohtaisella suorituskortilla, johon kerätään kaikki liikkumiskerrat viiden viikon ajalta. Suorituskortin saa uimahallien lippukassoilta, Lappeenrannan urheilutalolta sekä Joutsenohallista. Sen voi myös tulostaa kaupungin verkkosivuilta. Kampanjajaksolla liikuntasuoritus merkitään korttiin kyseisen päivän kohdalle. Kortit palautetaan 16. joulukuuta mennessä niihin liikuntapaikkoihin, joista kortteja on voinut noutaa. Kampanjassa jaetaan arvontapalkintoja liikuntakertojen määrän mukaan. Palkinnot ovat liikunnallisia, mutta mukana on myös joulukinkku, jonka arvontaa osallistuvat kaikki kortin palauttaneet. Liikuntakampanja alkaa 14. marraskuuta ja loppuu 16. joulukuuta. Lue koko uutinen:

