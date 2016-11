Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupunki lähtee rahoittamaan klubitaloa ensi vuodeksi, A-killankin rahoitus saatetaan ottaa vielä tarkasteluun Imatran klubitalolle kuuluu nyt hyvää. Imatran kaupunki on lähdössä rahoittamaan sitä myös ensi vuonna. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti 131 400 euron rahoituksen talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä. — Olemme todella tyytyväisiä ja huojentuneita kaupungin nyt tekemästä ratkaisusta. Laitoimme siitä tietoa välittömästi myös RAY:lle, kertoo klubitalon johtaja Sanna Rinkinen. RAY julkistaa omat alustavat avustuspäätöksensä joulukuun puolivälissä. Sieltä klubitalo on anonut 175 000 euron avustusta. Lopullisen sinettinsä kaupungin rahoitus saa joulukuussa kaupunginvaltuustossa. Sitä edeltää kaupunginhallituksen kolmas talousarviokäsittely. — Kaupunginhallituksen yksimielinen kanta on, että klubitalon kaltaista ennaltaehkäisevää ja kustannustehokasta toimintaa tarvitaan Imatralla. Lappeenrannassakin kaupunki rahoittaa klubitaloa. Meillä on oltava samat pelisäännöt, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen (sd.). Myös Imatran A-kilta on aiemmin pyytänyt kaupungilta avustusta toiminnan jatkamiseksi, toistaiseksi ilman vastakaikua. — Henkilökohtaisesti toivon, että asia otetaan vielä käsittelyyn ja saadaan järjestykseen. A-killan osalta ei ole kysymys suurista summista, toteaa Tanninen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/07/Imatran%20kaupunki%20l%C3%A4htee%20rahoittamaan%20klubitaloa%20ensi%20vuodeksi%2C%20A-killankin%20rahoitus%20saatetaan%20ottaa%20viel%C3%A4%20tarkasteluun/2016521453820/4