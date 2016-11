Uutinen

Etelä-Saimaa: Verkosta löytyy karjalainen karttakokoelma, Aarno Piltzin 205 karttaa avoinna kaikelle kansalle Karjalaiselta karttatulkinnalta on poistunut yksi merkittävä este. Etelä-Karjalan museolle lahjoitettu Aarno Piltzin karttakokoelma on avautunut tärkeimmiltä osiltaan kaikkien katsottavaksi. 205 karttaa eli kokoelman keskeiset osat viety verkkoon. Metsänhoitaja Aarno Piltzin (1922—86) kartat löytyvät Kansalliskirjaston Doria-tietokannasta. Kartat ovat siellä suurina tiedostoina ja tallennettavissa. Parhaimmillaan karttatulkintaa voi tehdä kylän ja paikannimen tarkkuudella. Doria-tietokannassa sijaitsevat Piltzin kartat ovat vapaassa käytössä, kunhan lähde mainitaan. Piltzin karttoihin pääsee käsiksi myös Etelä-Karjalan museon verkkosivujen kautta, kohdasta Kokoelmat. Aineiston lähes 400 nimekkeestä 316 on luetteloitu. Kokoelman tunnetuksi tekemistä on tukenut Karjalan kulttuurirahasto Risto Piepposen johdolla. Käytännön työtä on johtanut Leena Miekkavaara, joka on jo 1960-luvulta lähtien perehtynyt kartografian historiaan. Martti ja Anu Piltz lahjoittivat isänsä karttakokoelman Etelä-Karjalan museolle kesäkuussa 2006. Lahjoituksen henki oli, että kartat pääsevät laajaan käyttöön. Nyt ne pääsevät. Piltzin kartoista järjestettiin Etelä-Karjalan museossa näyttely loppuvuodesta 2007. Samalla julkaistiin Karjalan kulttuurirahaston tuella Kirjoituksia Karjalan karttakuvasta -teos, jonka Miekkavaara on toimittanut Piltzin Karjala-lehteen kirjoittamista artikkeleista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/06/Verkosta%20l%C3%B6ytyy%20karjalainen%20karttakokoelma%2C%20Aarno%20Piltzin%20205%20karttaa%20avoinna%20kaikelle%20kansalle/2016121445175/4