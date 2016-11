Uutinen

Etelä-Saimaa: Salonius-Pasternak: ”Venäjän syöttiin ei pidä tarttua" Ovatko venäläisomistukset todellinen uhka Suomen turvallisuudelle, tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista? — Mökki, talo tai maa-omaisuus eivät itsessään ole uhka, sillä suuri enemmistö niistä on vain Venäjän keskiluokan hankkimia paikkoja loma- tai kakkosasunnoksi. Mutta on myös omistuksia, jotka ovat yhdessä muiden toimien kanssa osa uhkakuvaa ja siten ovat mukana muodostamassa uhkapotentiaalia. Millä tavalla se tositilanteessa konkretisoituisi? Miten vihreät miehet pääsevät rajan yli? — He tulisivat ihan normaaleina turisteina, urheilujoukkueina, lähetystön lisäväkenä ja niin edelleen. Aivan kuten oli suunniteltu jo kylmän sodan aikana. Tehdäänkö maakauppoja pelottelumielessä? — Joitakin maakauppoja tehdään ”taistelukentän valmisteluja” silmälläpitäen. Eivätkö rajan takana olevat kasarmit ole suurempi tuvallisuusuhka? — Ydinaseet, joilla Venäjä uhkaa naapureitaan, ovat vieläkin suurempi uhka. Nämä asiat eivät ole verrannollisia. Varsinaiseen maan haltuunottoon tarvitaan suurempia joukkoja, pieniä mutta yhteiskunnalle vaikutuksellisia tihutöitä voidaan toteuttaa pienillä ryhmillä. Onko suojelupoliisi russofobinen, kuten Venäjän ulkoministeriö väittää? — Tuohon syöttiin ei edes kannata tarttua, se on juuri mitä Venäjän ulkoministeriö haluaa toimittajien tekevän. Kuinka kovaa informaatiosotaa Suomi ja Venäjä jo käyvät? — Venäjä käy sitä päivittäin. Suomi pyrkii korjaamaan räikeimmät virheet ja osoittamaan, missä ja miten Venäjän viranomaiset valehtelevat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/06/Salonius-Pasternak%3A%20%E2%80%9DVen%C3%A4j%C3%A4n%20sy%C3%B6ttiin%20ei%20pid%C3%A4%20tarttua%22/20161631/4