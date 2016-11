Uutinen

Etelä-Saimaa: Pyhät ovat vakiinnuttaneet paikkansa ostospäivinä — Etelä-Karjalan ruokakaupoissa riitti väkeä pyhäinpäiväviikonloppuna Eteläkarjalaiset ovat alkaneet hyödyntää kauppojen vapaita aukioloaikoja innokkaasti. Se nähtiin taas pyhäinpäivänä, jolloin monessa Lappeenrannan ja Imatran ruokakaupassa kävi väkeä normaalin viikonlopun tapaan tai jopa enemmän. Pyhäinpäivän Ison-Kristiinan K-supermarketissa töitä paiskinut myyjä Sara Handroos sanoo, että pyhien aattoina ei enää synny entisenkaltaisia ruuhkia, kun ihmiset tietävät, että kauppa on auki myös pyhänä. Kaupassakäynti jakaantuu nyt entistä tasaisemmin usealle päivälle. Handroos sanoo, että pyhäinpäivänä Isossa-Kristiinassa näkyi venäläisturistien lisääntynyt määrä. Myös suomalaisasiakkaita riitti kassoilla aamusta iltaan ja he haalivat ostoskärryihinsä normaaleja viikonlopun herkkuja. Samaa mieltä on Etelä-Karjalan osuuskaupan aluepäällikkö Anssi Manninen, joka työskentelee S-market Pallossa. Hän sanoo, että pyhäinpäivänä väkeä oli liikkeellä jopa enemmän kuin tavallisena lauantaina. — Meillä ei käy normaalisti venäläisasiakkaita, mutta pyhänä oli heitäkin. Manninen arvioi, että vapaat aukioloajat sopivat nykyihmisille, sillä nämä eivät halua suunnitella päivän menojaan kauppojen aukioloaikojen mukaan. — Uskon, että vapaat aukioloajat ovat asiakkaiden mielestä hyvä uudistus. Imatran S-market Vuoksenniskan marketpäällikkö Kati Matikainen uskoo, että pyhäpäivien pitkät aukioloajat ovat tulleet jäädäkseen. Hän sanoo, että mallia otetaan Euroopasta, missä kaupat saattavat pitää ovensa auki jopa vuorokauden ympäri. — Uskon, että sitä tulevaisuus tuo tulleessaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/06/Pyh%C3%A4t%20ovat%20vakiinnuttaneet%20paikkansa%20ostosp%C3%A4ivin%C3%A4%20%E2%80%94%20Etel%C3%A4-Karjalan%20ruokakaupoissa%20riitti%20v%C3%A4ke%C3%A4%20pyh%C3%A4inp%C3%A4iv%C3%A4viikonloppuna/2016121456032/4