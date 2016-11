Uutinen

Etelä-Saimaa: Maantiepyöräilijä Jaakko Hänninen siirtyy ulkomaille, uusi osoite on amatööritalli Ranskassa Ruokolahtelainen maantiepyöräilijä Jaakko Hänninen siirtyy edustamaan ranskalaista amatöörijoukkuetta AC Bisontinea. Hänninen, 19, on Tainionkosken Tähden kasvatti ja edusti tänä vuonna lahtelaista TWD-Länkeniä.Hänninen suorittaa parhaillaan asepalvelustaan Helsingin Santahaminan urheilukoulussa ja oli ollut viikon tavoittamattomissa metsäleirillä, kun siirto oli varmistunut.AC Bisontinen kotikaupunki on Itä-Ranskassa sijaitseva Besançon.— Olihan tämä mukava yllätys metsäleirin päätteeksi. Tavoitteenani on ollut päästä Ranskaan. Lähden innolla sinne ja uuteen kauteen. Ranska on hyvä paikka yrittää uralla eteenpäin, Jaakko Hänninen kertoo TWD-Länkenin tiedotteessa.Hännistä auttoi siirrossa ammattilaispyöräilijä Jussi Veikkanen, joka tuntee hyvin nuorten maantiepyöräilijöiden reitin kohti ammattilaisuutta.Veikkanen ponnisti itse ammattilaisuralle ranskalaisesta amatööritallista Roubaxista.— Uskon, että Ranskan maastot ja kilpailut sopivat minulle hyvin. Uusi kieli ja uusi kulttuuri odottavat. Kielen opiskelu on jo käynnistyt ja uskon, että pääsen nopeasti sisälle uuteen joukkueeseen. Olen kiitollinen Jussi Veikkaselle hänen työstään asian hoitamisessa, Hänninen sanoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/06/Maantiepy%C3%B6r%C3%A4ilij%C3%A4%20Jaakko%20H%C3%A4nninen%20siirtyy%20ulkomaille%2C%20uusi%20osoite%20on%20amat%C3%B6%C3%B6ritalli%20Ranskassa/2016121455986/4