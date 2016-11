Uutinen

Etelä-Saimaa: Lippu salkoon kaksikielisyyden kunniaksi Miksikäs tänään liputetaankaan? Vietämme Ruotsalaisuuden päivää. Päivä juhlistaa suomenruotsalaisten oikeutta käyttää omaa äidinkieltään Suomessa. Samalla liputetaan maamme kaksikielisyyden kunniaksi. Juhlapäivä sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella. Ruotsalainen kansanpuolue ryhtyi viettämään erityistä ruotsalaisuuden päivää vuonna 1908. Juhlinnan tarkoituksena oli vahvistaa ruotsinkielisen kansanosan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Päivä on asettunut kalenteriin marraskuun kuudennen päivän kohdalle Ruotsin kuninkaan Kustaa II Aadolfin kuolinpäivän mukaan. Kustaa II Aadolf kaatui kolmikymmenvuotisen sodan taisteluissa vuonna 1632. Tuo sota merkitsi Ruotsille suurvalta-aseman alkua. Ruotsissa samaa päivää on vietetty1800-luvulta saakka nimenomaan kaatuneen kuninkaan muistoksi ja juhlan nimi on Kustaa Aadolfin päivä (Gustav Adolfsdagen). Folktinget-järjestö järjestää joka vuosi Ruotsalaisuuden päivän pääjuhlan. Tänä vuonna juhla järjestetään Loviisassa. Lue koko uutinen:

