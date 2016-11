Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ajot järjestetään ensi vuonna keskellä kesää, heinäkuun toisena viikonloppuna Moottoripyöräilyn Imatran ajot järjestetään ensi vuonna 7.—9. heinäkuuta. Tapahtuma pysyy myös kansainvälisen IRRC-sarjan osakilpailuna. — MotoGP-sarja on tuolloin kesätauolla, eikä muitakaan sarjoja ajeta samaan aikaan. Myös Britannian katuradat ovat hiljaiset tuolloin, joten mukaan on mahdollista saada saarivaltakunnan parhaimmistoa, Imatran ajojen taustalla työskentelevä Juha Suikkari toteaa tapahtuman tiedotteessa. Perinteikäs moottoripyöräilykilpailu palasi Imatralle tänä vuonna. Elokuussa järjestetty tapahtuma keräsi Imatran katuradan varrelle noin 40 000 katsojaa. — Viime kerralla kilpailu veti radan varrelle paljon kansaa ja oletettavaa on, että väkimäärä kasvaa. Varsinkin, kun ajankohta on hyvä. Meidän onkin mietittävä oheistapahtumia. Tässä on avainasemassa paikalliset yritykset, Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen toteaa tiedotteessa. Lue koko uutinen:

