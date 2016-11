Uutinen

Etelä-Saimaa: Hakkerit iskivät lappeenrantalaisen kiinteistön pannuhuoneeseen Verkon kautta tehty palveluksenestohyökkäys katkaisi lämmönjakelun ainakin kahdessa kiinteistössä Lappeenrannassa. Hyökkäys kaatoi molemmissa kiinteistöissä lämmönjakelua valvovan tietokoneen. — Näissä taloissa huoneistojen lämmitys ja lämpimän veden lämmitys menivät pois päältä, lappeenrantalaisen Valtian toimitusjohtaja Simo Rounela kertoo. Rounelan johtama yritys asentaa ja ylläpitää kiinteistöjärjestelmiä. Lappeenrannassa kaatui kahden taloyhtiön kiinteistön ylläpidosta huolehtivaa järjestelmää. Rounelan mukaan koko maassa verkkohyökkäys on kaatanut useita kiinteistöjen ylläpitojärjestelmiä. Palvelunestohyökkäyksessä laitteisiin ajetaan verkosta niin paljon liikennettä, että ne menivät jumiin. Rounelan mukaan hyökkäys alkoi viime viikolla ja jatkui torstaihin puoleen päivään asti. — Laitteen oma sisäinen automatiikka pyrkii korjaamaan tällaisen jumiutumisen käynnistämällä yksikkö ohjaavan tietokoneen uudestaan. Nyt laiteet käynnistyivät yhä uudestaan ja se katkaisi lämmityksen ohjauksen, Rounela sanoo. — Tällainen vika on helppo korjata, kun tietää, mistä on kysymys. Varmasti moni huoltomies on kuluneella viikolla ihmetellyt, mistä oikein on kysymys, hän jatkaa. Lue koko uutinen:

