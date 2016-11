Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuleeko Etelä-Karjalaan vihreitä miehiä? — Venäläisomistajissa supon lausunto herättää huvitusta ja ymmärrystä Etelä-Karjalassa kiinteistöjä omistavat venäläiset ihmettelevät ja toisaalta ymmärtävät suojelupoliisin lausuntoa tukikohtien ostamisesta vihreille miehille. Onko Joutsenon emäntäkoulu ostettu tukikohdaksi vihreille miehille? Emäntäkoulun omistaja Vladimir Tigonen nauraa hersyvästi kysymykselle. Vihreillä miehillä tarkoitetaan tunnuksettomia joukkoja. — Ostaessani paikan minulta kyseltiin usein, miten aion käyttää sitä. Vastasin, että rakennan Joutsenosta tunnelin Venäjälle. Siitä pääsee läpi eurolla, Tigonen vitsailee. Helmikuussa 2015 Tigonen osti entisen Tapiolan emäntäkoulun Embrian täydennyskoulutuskeskukseksi. Myöhemmin samana vuonna hän osti alueelta lisää maata. — Ei vihreille miehille kohteiden hankkiminen kuulosta järkevältä. Miksi sellaista tekisin? Suojelupoliisi (supo) epäilee, että vieraan valtion edustajat ostavat Suomesta maata ja kiinteistöjä kriisitilanteen varalta. Käytännössä kyse on venäläisten tekemistä kaupoista. Asiasta kertoi Iltalehti tiistaina. Julkisuudessa on puhuttu myös Kaakkois-Suomen rajavartioston rajavartioasemien siirtymisestä venäläisomistukseen. Itänaapurit omistavat käytöstä poistettuja raja-asemia Lappeenrannassa, Imatralla ja Parikkalassa. Myös Imatran Immolan vanha varuskuntasairaala myytiin vuonna 2013 moskovalaisille Anastasia Zhabinalle ja Petr Zhabinille, jotka perustivat sinne Hostel Immalanjärven. Petr Zhabin ymmärtää suomalaisten pelkoa. — Suomalaiset muistavat sodan venäläisten kanssa hyvin. Silti minkä maalainen tahansa saa myydä ja ostaa kiinteistöjä, ja sen pitäisi olla ihan ok. Zhabin kertoo, että pariskunnan syy tulla Suomeen oli täällä asuvat läheiset ja että hostellin perustaminen tuli edullisemmaksi kuin muualla Euroopassa. — Sitä paitsi Venäjällä tapahtuu kaikkea huonoa tällä hetkellä. Supon huolen jakaa Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden. Hänen mukaansa Puumalassa venäläisille on myyty kriittisiä kohteita, joita pystyisi hyödyntämään strategisessa käytössä kriisitilanteessa. — Tiedän kohteita, mutta en halua nimetä niitä tai kommentoida asiaa. Taipalsaarella venäläiset ovat tehneet runsaasti ja kalliita kiinteistö- ja maakauppoja. Onko kunnasta ostettu kohteita strategiseen käyttöön? Kunnanjohtaja Jari Willman ei osaa sanoa. — Toivon, että viranomaiset jatkossakin seuraavat kauppoja etenkin ampuma-alueen lähistöllä. Taipalsaaren ampuma-alueen vieressä sijaitsevalla Sarviniemellä kerrottiin olevan venäläinen ostaja. Valtio ei halunnut alueen joutuvan ulkomaalaisomistukseen, ja Sarviniemi oli pakkolunastusuhan alla. Yksityisiltä maat osti Metsähallitus, mutta alue on ollut puolustusvoimien hallinnassa syksystä 2015. Lue koko uutinen:

