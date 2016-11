Uutinen

Etelä-Saimaa: Talven tulo ei hidasta rakentamista asuntomessualueella Uuden kodin rakentamista ei välttämättä vauhdita aina tyytymättömyys edelliseen. Joskus liikkelle paneva voima on unelmien tontin osuminen sattumalta kohdalle. Mikkeliläisille Saija ja Aki Krivetzille kävi näin. Kahden jo rakennetun omakotitalon jälkeen aikeissa ei ollut enää uuden teko. Päiväkävely Mikkelin tulevalla asuntomessualueella sai heidät toisiin ajatuksiin. Ensimmäisestä varauskierroksen päättymisestä huolimatta heidän mielestään koko Kirkonvarkauden alueen paras tontti järvimaisemin odotti heitä vielä vapaana. Se piti napata. Nyt betonimylly pyörii Huldankuja 1:n pihassa ja timpurit nakuttelevat perheelle uutta 180 asuinneliön puurunkoista tiilitaloa. Mikkelin ensi kesän asuntomessuille nousee kaikkiaan 28 pientaloa sekä yksi paritalo ja yksi vuokrarivitalo. Aikainen talven tulo ei töitä hidasta. Monessa kohteessa hyörinä on siirtynyt ulkoa katon alle lämpimään. Messualue on Krivetzien mielestä viihtyisä ja monipuolinen. Katujen varsille neljään kortteliin nousee niin perinteisiä kuin modernejakin omakotitaloja, sekä puusta, tiilestä että hirrestä, ja toiset yhteen, toiset useampaan kerrokseen. — Ökylinnoja täällä ei ole, luonnehtivat Krivetzit naapurustoaan. Jo kaavavaiheessa Kirkonvarkauden alueella on huomioitu luontoarvot ja säilytetty muun muassa hyppypuita liito-oraville. Heinäkuun puolivälissä avattavien messujen teemana on asumisen vaikutukset ihmisen hyvinvointiin. Lue lisää lauantain lehden Koti-liitteestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/05/Talven%20tulo%20ei%20hidasta%20rakentamista%20asuntomessualueella%20/2016121448211/4