Uutinen

Etelä-Saimaa: Kulttuuritoimi tyytyväinen esitettyyn lisämäärärahaan Lappeenrannan kulttuuritoimi on saamassa 500 000 euroa lisärahaa teatterin vuokrien maksuun. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esitti lisärahaa perjantaina, kun kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys julkistettiin. Kulttuuritoimi on tyytyväinen lisärahaesitykseen. — Tämä on hyvä asia ja helpottaa kovasti meidän tilannetta, kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry sanoo. Kun kaupunginteatteri muutti uusiin tiloihin kauppakeskus Isoon-Kristiinaan, sen vuokra nousi 800 000 euroa. Kulttuuritoimelle ei ole budjetoitu lisärahaa vuokran maksamiseen. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/05/Kulttuuritoimi%20tyytyv%C3%A4inen%20esitettyyn%20lis%C3%A4m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4rahaan/2016121453724/4