Etelä-Saimaa: Kisapuiston jäähallin peruskorjausrahoja esitetään käytettäväksi uuden jäähallin esiselvitykseen Lappeenrannan Kisapuiston pääjäähallissa on ollut tarkoitus tehdä 1,6 miljoonan euron peruskorjaus vuonna 2018. Sen yhteydessä hallin länsipäätyyn on suunniteltu uutta sisääntuloaulaa. Kaupungin talousarviossa summa on esitetty siirrettäväksi jo ensi vuodelle, jotta katon vaatimat kiireelliset toimenpiteet voidaan rahoittaa. Samalla rahalla tehtäisiin myös esiselvitys mahdollisen uuden jäähallin rakentamisesta. Varatusta summasta ei tällöin riittäisi euroja sellaiseen peruskorjaukseen, joka pidentäisi hallin käyttöikää tavoitellusti, eli vähintään kymmenellä vuodella. — Ei ole järkeä upottaa rahaa sellaiseen korjaamiseen, jossa on jo ennalta tiedossa, että alle kymmenessä vuodessa pitää rakentaa uutta. Mielummin tekee suoraan sen ratkaisun, joka tässä on tarpeen, strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen toteaa. Naukkarisen mukaan pitää löytää tapa, jolla kaupungille pääjäähallista koituvat käyttökulut eivät merkittävästi kasva. — Kyse on siitä, kuinka paljon enemmän tai vähemmän se halliin tehtävä ratkaisu maksaa käyttökuluina seuraavan 30 vuoden aikana. Olennaista on, minkälainen liiketoimintamalli jäähalliin saadaan. Kuntotutkimuksesta on jo selvinnyt, ettei Kisapuiston katto täytä nykyisiä kantavuus- ja paloturvallisuusmääräyksiä. Hallin katolla saa nyt olla vain 15 senttimetrin lumikuorma. Käytännössä lunta pitää poistaa katolta sitä mukaa, kun sitä sataa. Työmiehet olivat kolaamassa lunta katolta pois myös perjantaina. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan jäähallin katon kolaamisesta tulee kaupungille noin 100 000 euron kustannukset tänä talvena. Jarvan mukaan uuden jäähallin rakentamiseen ei varmasti ryhdyttäisi kevein perustein. — Olemme isojen kysymysten äärellä, kun niitä päätöksiä tehdään. Kyse on siitä, kuinka tärkeä tällainen jäähalli on Lappeenrannalle ja Etelä-Karjalalle. Kaikki varmasti tietävät, että olisi hyvä, kun olisi toiminnallisestikin hyvä uusi halli, mutta silloin puhumme 20 miljoonan investoinnista. Lue koko uutinen:

