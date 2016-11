Uutinen

Etelä-Saimaa: Kahvinpaahtaja paahtaa täysillä yrittäjän pitkää päivää Aamupäivällä kahvin paahtamista Lappeenrannan linnoituksen vanhassa varastorakennuksessa. Sen jälkeen omaan leipomoon Nuijamaantien varteen paistamaan vaimon kanssa luomuleipää. Leipomolla muutaman tunnin aherrus, ja sitten takaisin kahvia paahtamaan. Normipäivä yrittäjä Visa Tuoviselle. Sivusta seuraajaa hirvittää, mutta 28-vuotias yrittäjä viihtyy kiireessään. — Tilaukset pitää saada toimitettua ja päivälle tulee pituutta. Nautin kuitenkin tekemisestä, koska tämä on oma juttu, Tuovinen kertoo. Tuovinen on kesällä toimintansa aloittaneen Lehmus Roasteryn osakas. Kolme muuta ovat Samu Koskinen, Arttu Muukkonen ja Janne Ruippo. Yritys paahtaa ja myy kahvilaatuja Lappeenranta-brändillä. Tuovinen on yrityksen paahtomestari ja kertoo hurahtaneensa hommaan täysin. Myös kuluttajat ovat löytäneet nelikon kahvit. Tuovinen sanoo, että menekki on yllättänyt jopa heidät, vaikka he uskoivatkin tuotteisiinsa. Paahtaminen ei kuitenkaan riittänyt. Tuovinen osti syksyllä vaimonsa Noora Malisen kanssa Nuijamaantien varresta Papusen kotileipomon. Sen nimi on nyt Karhunlinnan Kotileipomo. Samalla hän luopui Punnitse & Säästä -ketjun myymälöiden pyörittämisestä Imatralla ja Lappeenrannassa. Tuovinen aloitti ketjuyrittäjänä 2012. Leipomon mukana tuli myös koti. Entisen seuraintalon toisessa siivessä on leipomo ja toisessa perheen asunto. Leipomo pyörii pariskunnan ja Papuselta palkatun työntekijän voimin. Leipomo tekee luomuleipää ja muita luomuleivonnaisia. Ainoastaan viipurinrinkelit eivät ole luomua. Tuotteita myydään tällä hetkellä Etelä-Karjalassa, Kymenlaakossa ja Porvoossa. Uutta markkinaa avataan samalla koko ajan. Tuovinen on työläisperheen lapsi. Hän kouluttautui lähihoitajaksi ja oli ennen yrittäjäksi ryhtymistään kolmivuorotyössä lastenhoitolaitoksessa. Suvussa on kuitenkin yrittäjägeenejä. Isoäidin isä pyöritti Jääskessä myllyä ja tiilitehdasta, ja kummisetä Joutsenon myllyä sen viime vuosina. Sieltä löytynee selitys kolmivuorotyön vaihtumiseen yrittämiseksi vuorotta. — Minulla on tietynlainen hulluus kokeilla asioita. Ja kun kokeilee ja tekee, oppii. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/05/Kahvinpaahtaja%20paahtaa%20t%C3%A4ysill%C3%A4%20yritt%C3%A4j%C3%A4n%20pitk%C3%A4%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4/2016121452964/4