Etelä-Saimaa: Ehdollinen vankeustuomio laittoman maahantulon järjestämisestä sai jatkokseen karkotuspäätöksen Cihan Kabalak soitti toukokuussa 2014 kaksi puhelua svetogorskilaisen tutun antamalla puhelimella venäläisen operaattorin numeroon. Lopullinen lasku puheluista tuli tämän viikon alussa. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Kabalakille valituslupaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden maastakarkotuspäätökseen. Suomeen jäävät vaimo ja lapsi. Ensi vuoden joulukuuhun myönnetty oleskelulupa on muuttunut kolmen vuoden maahantulokielloksi, joka päättyy syyskuussa 2018. On vähimmillään viikkojen ja enimmillään kuukausien kysymys, kun Kabalak saatellaan Turkkiin lentävään koneeseen. Maahantulon jälkeen matka jatkuu maan kaakkoisreunalle. — Akcakaleen. Isoäitini asuu siellä. Kabalakin puhelu liittyi tapahtumiin, joissa ryhmä syyrialaisia ohjailtiin Viipuriin ja Svetogorskiin ja sieltä maastoitse rajan yli Imatralle. Käräjäoikeudessa juttua käsiteltiin kesäkuussa 2015 törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä. Tuomiot kaikille syytetyille annettiin rikoksen perusmuodosta ja syyttäjän vaatimien ehdottomien vankeustuomioiden sijasta ehdollisina. Rikosasian käsittely jatkui hovioikeuteen. Myönteistä oli kuuden kuukauden tuomion aleneminen kolmeksi kuukaudeksi. Huonompi juttu oli syylliseksi toteaminen. Rikosprosessin rinnalla oli käynnistynyt jo käräjäoikeuden päätöksen jälkeen asian hallinnollinen käsittely. Maahanmuuttovirasto teki poliisin esityksestä karkotuspäätöksen jo ennen hovioikeuden ratkaisua. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, mutta päätös ei muuttunut. Korkein hallinto-oikeus antanut asiassa valituslupaa. Cihan Kabalak on koko ajan kiistänyt, että hän olisi rikollisessa mielessä soittanut kurdinkielisen puhelun Viipuriin, jossa hän kertoi, missä junasta tulleiden syyrialaisten piti odotella noutajaa. Rahaakaan hän ei kertomansa mukaan saanut. — Minulta pyydettiin apua, koska osaan myös venäjää, on hänen selityksensä. Karkotuspäätös on ollut järkytys vuodesta 2012 Suomessa asuneelle miehelle ja hänen toista lasta odottavalle inkeriläiselle vaimolleen. — Rangaistus tuli ehdollisena, ja olen koeajalla, Cihan Kabalak kummastelee. Karkotuksessa ei lähtökohtaisesti ratkaise tuomioistuimen määräämä rangaistuksen pituus. Merkitystä on sillä, että rangaistus on tullut rikoksesta, jossa enimmäistuomio voi olla yli vuosi vankeutta. Tämä ehto tässä tapauksessa täyttyy. Laittoman maahantulon järjestämisen rangaistusasteikko on sakosta kahteen vuoteen vankeutta. Rikoskäsittelyssä päätekijänä ei pidetty Kabalakia. Keskushenkilö pitää nyt omaa ravintolaa jossakin Porin lähellä. — Syyrialaisena häntä ei pystytä karkottamaan kotimaahansa. Kabalakin pizzerian tulevaisuus Imatrankoskella näyttää epävarmalta. Lue koko uutinen:

