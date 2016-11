Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajaruuhkat helpottavat yöksi — Nuijamaalla voi joutua jonottamaan vielä tunnin Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on ollut pitkin iltaa jonoa. Syynä liikenteen ajoittaiseen ruuhkautumiseen ovat Venäjän federaation kansallisen yhtenäisyyden päivään liittyvät vapaapäivät. Niitä vietetään Venäjällä 4.—6. marraskuuta. Vartioston yleisjohtaja, kapteeni Mikko Kallinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta sanoo, että nyt Venäjältä Suomeen saapuva liikenne on jo rauhoittumassa. Sen sijaan liikenne on vilkastunut lähtevien puolella. Kello 19 aikaan Imatralla ja Vaalimaalla jonotusaika Venäjän suuntaan oli puolisen tuntia. Nuijamaalla piti jonottaa Suomesta Venäjälle noin tunnin verran. Ruuhkat rauhoittunevat yöksi. Lauantaiaamuna Suomeen saapuva liikenne todennäköisesti vilkastuu uudelleen. Mikko Kallisen mukaan rajoilla on varauduttu venäläisten vapaapäiviin ylimääräisellä miehityksellä, mutta jonoja syntyy siitä huolimatta. — Tulijoita on poikkeuksellisen paljon, joten liikenne voi hetkittäin jonoutua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/Rajaruuhkat%20helpottavat%20y%C3%B6ksi%20%E2%80%94%20Nuijamaalla%20voi%20joutua%20jonottamaan%20viel%C3%A4%20tunnin/2016121454341/4