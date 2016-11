Uutinen

Etelä-Saimaa: Professori Juha Väätänen: Hidas kasvu alkamassa Venäjällä Venäjän talous näyttää olevan vakautumassa. Teollisuustuotanto on ollut pari viime kuukautta plussalla parin vuoden laskun jälkeen, ja hidas talouskasvu on alkamassa, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden professori Juha Väätänen sanoo. — Lähes kaikki ennustavat, että Venäjän talous kasvaisi ensi vuonna noin prosentin ja puolitoista prosenttia seuraavan vuonna. Tänä vuonna talous supistuu yhden prosentin. Kuluttajat kärsivät vielä, sillä palkkojen ennakoidaan pysyvän ennallaan. Inflaation ennustetaan hidastuvan ensi vuonna, kun se nyt on lähes 10 prosenttia ja viime vuonna 16 prosenttia. — Jos talous lähtee kasvuun ja teollisuustuotanto kasvaa, ruplan ei pitäisi heikentyä, vaan jopa hiukan vahvistua. Nyt yksi euro maksaa noin 70 ruplaa. Öljyn hinnan Väätänen ei usko enää heikkenevän, koska maailmantalous on elpymässä. Suurimpina riskeinä Väätänen pitää Syyrian sotaa ja Ukrainan tilannetta. Nämä kriisit pitäisi saada ratkaistua. — Jos tapahtuisi provokaatioita, ja Venäjän ja lännen suhteet kiristyisivät, rupla heikkenisi. Lue koko uutinen:

