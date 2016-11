Uutinen

Etelä-Saimaa: Pikkujoulusesongista tulossa viime vuotta vilkkaampi Matkailu- ja ravintola-alan yritysten pikkujoulumyynnillä pari viime vuotta ovat menneet heikohkosti. Nyt suunta on kääntymässä, Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry kertoo. Maran kyselyyn vastanneista alan yrityksistä 60 prosenttia ennakoi pikkujoulumyynnin kasvavan viime vuodesta. Takapakkia pelkäsi enää muutama prosentti vastaajista. Vaikka Suomen talouskasvu on ollut hidasta, on matkailu- ja ravintola-alan myynti kehittynyt hyvin koko kuluvan vuoden. Syyskuuhun mennessä alkuvuoden myynnissä oli ollut kasvua 5 prosenttia, ja myynnin arvellaan kasvavan myös loppuvuonna. Pääosin marraskuulle ajoittuva pikkujoulukausi on Maran yritysten suurin yksittäinen sesonki. Alkoholin myynti kasvaa pikkujoulujen aikaan 10-15 prosenttia ja myös ruoan myynnissä on kasvua. Myynnin kasvussa suurin merkitys on juuri ruoan myynnin kasvulla. Pikkujoulukyselyyn vastasi noin 200 yritystä. Lue koko uutinen:

