Etelä-Saimaa: PEPO solmi jatkosopimuksen kokeneen keskikenttäpelaajan kanssa Jalkapallon kakkosessa pelaava lappeenrantalainen PEPO on solminut jatkosopimuksen keskikenttäpelaaja Petteri Rönkön kanssa.31-vuotias Rönkkö iski viime kaudella kahdeksan maalia ollen joukkueensa toiseksi paras maalintekijä.— Petteri oli meille viime kaudella tärkeä pelaaja kahdeksalla maalillaan, mutta maalien lisäksi hän auttaa joukkuetta eteenpäin myös kokemuksellaan, PEPOn päävalmentaja Mika Heino kommentoi.Urallaan 160 ottelua ykkösessä pelannut Rönkkö kertoo seuran tiedotteessa, että haluaa pelata kakkosessa vielä nähtyä paremmalla tasolla.— Toimintaympäristö on tuttu, joten täällä on helppo jatkaa. Menneellä kaudella tuntui, että joukkueessa olisi ollut potentiaalia vaikka mihin, mutta emme olleet vielä joukkueena valmiita, kuopiolaislähtöinen Rönkkö toteaa. Lue koko uutinen:

