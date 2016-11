Uutinen

Etelä-Saimaa: Osa venäläisistä ensi kertaa ostoksilla Etelä-Karjalassa Venäläisten asiakkaiden määrä kääntyi kasvuun loppukesällä, Imatran K-citymarketin kauppias Marko Tujula sanoo. Sama on huomattu Etelä-Karjalan osuuskaupan Prismoissa Lappeenrannassa ja Imatralla, toimialapäällikkö Risto Punkkinen kertoo. — Uutta on, että ostoksilla käy jonkun verran sellaisia venäläisiä, jotka eivät ole aiemmin käyneet Lappeenrannassa, Punkkinen sanoo. Venäläisiä tulee esimerkiksi Prismaan linja-autoilla pitkin viikkoa ei pelkästään viikonloppuisin. Pietarilaiset Sergei Lisov ja Vera Zetkova käyvät Suomessa kolmesta neljään kertaa kuukaudessa. He ostavat ruokaa. Ruokaa ostaa myös Oleg Manjurov, joka käy Suomessa silloin tällöin. — Ostan juustoa, lihaa, teetä ja kahvia. Ne ovat täällä halvempia ja parempilaatuisia kuin Venäjällä. Tujulan mukaan venäläiset ovat tarkkoja hinta-laatu-suhteesta ja ostavat edullisempia tuotteita kuin pari vuotta sitten. — Meillä ei ole suuria odotuksia. Venäläiset asiakkaat ovat hyvä lisä, mutta heilahtelut voivat olla nopeita. Toiveikas mutta varovainen on kalaa ja kalajalosteita myyvässä Disas Fishin toimitusjohtaja Martti Tepponen. Hän kertoo huomanneensa pientä positiivista virettä. — Ei pidä vetää liian rohkeita johtopäätöksiä, että kauppa lähtee lentoon, vaan pitää olla realisti, Tepponen sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/Osa%20ven%C3%A4l%C3%A4isist%C3%A4%20ensi%20kertaa%20ostoksilla%20Etel%C3%A4-Karjalassa/2016121448694/4