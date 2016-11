Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuorekas sarjanousija yllätti Catzin Helsingissä Loukkaantumisten ja kapean kokoonpanon kanssa tuskailevan Catzin vaikeudet naisten korisliigassa jatkuvat. Lappeenrantalaiset kärsivät perjantaina 78—76-vierastappion sarjassa viimeisenä olleelle Helmi Basket HBA:lle. Sarjanousija Helmi Basket on Helsingin koripalloakatemian joukkue, joka koostuu nuorista suomalaispelaajista. Catz oli matkannut Helsinkiin kahdeksalla pelaajalla, joista seitsemän sai peliaikaa. Loukkaantumisensa jälkeen kahdessa viime pelissä pelannut Catz-kapteeni Lena Reshetko oli pudonnut jälleen rivistä. Myös sentteri Samarie Walker puuttui edelleen kokoonpanosta. Molemmat ovat pitkän pään pelaajia, ja levypallot Catz hävisikin 47—38. Lähes koko ottelun urakoinut Catzin pelintekijä Ariel Massengale heitti 23 pistettä ja antoi seitsemän korisyöttöä. Helmi Basketin riveissä pelasi Catz-kasvatti Lotta-Maj Lahtinen. Hän sai ottelussa vajaat 20 minuuttia peliaikaa, jonka aikana syntyi kaksi pistettä, mutta Lahtinen nappasi ottelussa seitsemän levypalloa. Tavallisesti Catz on jyrännyt naisten korisliigassa voitosta voittoon, mutta nyt lappeenrantalaisten saldo on kahdeksan ottelun jälkeen neljä voittoa ja neljä tappiota. Sijoitus sarjassa on neljäs. Lue koko uutinen:

