Uutinen

Etelä-Saimaa: Namikan voittosarake ei aukea millään miesten korisdivarissa Namika Lappeenrannan kauden ensimmäinen voitto miesten koripallon 1-divisioona B:ssä odottaa edelleen itseään.Namika kärsi perjantaina jo kuudennen tappion, kun Espoo Basket Team löi kotiparketillaan lappeenrantalaiset pistein 82—78.Tappio on aina tappio, mutta Namikan ottelu eteni nousujohteisesti. Lappeenrantalaiset voittivat toisen jakson molemmat neljännekset, mutta saivat ennen taukoa aikaan vain 27 pistettä, kun EBT tehtaili niitä samassa ajassa 41.Namikan tehokkain oli jälleen Karl Engelvuori, joka heitti 20 pistettä. Semi Laine teki 18 pistettä, myös Anttori Tapio pääsi kaksinumeroiseen lukemaan, saaliina 11 pistettä.Namika on sarjassa viimeisenä, mutta edellä olevat joukkueet eivät ole vielä päässeet lappeenrantalaisilta karkuun. Voiton tai kahden päässä on useita joukkueita. Lue koko uutinen:

