Etelä-Saimaa: Moni amerikkalainen seuraa vaalitaistelua pelokkaana Pelottavaa. Hyvin pelottavaa. Connecticutista kotoisin oleva opettaja Elena Barrett kuvailee näillä sanoilla Yhdysvaltojen presidentinvaaleja. Täysin samaa ilmaisua käyttävät ohiolainen koripalloilija Samarie Walker ja hänen illinoisilainen joukkuekaverinsa Ariel Massengale. — Muutan maasta, jos Donald Trump voittaa. En halua seksististä rasistia presidentiksi, täräyttää Walker. Moni hänen ystävänsä on samoissa ajatuksissa. Muuttopuheet kertovat siitä, että ihmiset ovat oikeasti peloissaan. — Pelkään, että rasismi lisääntyisi ja mustien asema vaikeutuisi, jos Trump olisi vallassa, Walker sanoo. Walker arvelee, että myös monien muiden ryhmien, kuten homojen tilanne tukaloituisi. Myös Trumpin sotaisuus kauhistuttaa Walkeria. — Että Trumpilla olisi päätösvalta ydinaseista — ei kuulosta hyvältä. Walkerin ja Massengalen mielestä Hillary Clintonilla on oikeansuuntaisia painotuksia, kuten tasa-arvoon ja koulutukseen panostaminen. Lappeenrannan Lyseon lukiossa opettava Elena Barrett toivoo hartaasti, että Donald Trump ei voita. Barrett pelkää, että demokratia murenee Amerikassa, mikäli Trump nousee johtoon. — Pitkään näytti siltä, ettei Trumpilla ole mahdollisuuksia voittaa, mutta tilanne on muuttunut FBI:n alettua tutkia jälleen Clintonin sähköposteja. Vaikka Clinton voittaisi, kaksintaistelu ei ole Barrettin arvion mukaan ohi. — Mikäli Trump häviää, hän tuskin tyytyy tulokseen. Ainakin hän olisi paljon esillä mediassa, nostaisi epäkohtia esiin ja pyrkisi vaikeuttamaan Clintonin työtä presidenttinä. Yhdysvalloissa vaalit kuumentavat tunteita niin, että moni välttää puhumasta koko aiheesta. Näin kertoo michiganilaisessa pikkukaupungissa Kalamazoossa asuva Kaisa Varis-Hapner. — Kansa jakautuu kahtia, ja siitä ovat todisteena muun muassa jokapäiväiset skandaalinhakuiset Facebook-päivitykset ja kiivaat keskustelut puolin ja toisin. Vaalit ja niiden nostattamat tunteet aiheuttavat myös pelkoa Kalamazoossa. — Olihan maailmanloppu tosin tulossa silloinkin, kun Barack Obama äänestettiin presidentiksi, Varis-Hapner huomauttaa. Joutsenon Korvenkylästä maailmalle lähtenyt Varis-Hapner aikoo äänestää vaaleissa lähinnä puoluetta. Hän kuvailee ajatuksiaan ristiriitaisiksi. — Olen yrittänyt tehdä itsenäistä tutkimustyötä. Olen katsonut mahdollisimman vähän televisiota ja kuunnellut sen sijaan National Public Radion ohjelmia. Median esitys vaaleista on Varis-Hapnerin mielestä yhtä farssia. Tieto on ristiriitaista riippuen tv-kanavasta. Lue koko uutinen:

