Etelä-Saimaa: Monarin ja pääkirjaston toiminnoille voi tulla lähtö uuteen paikkaan Lappeenrannan pääkirjasto ja sen viereinen nuorisotila Monari alkavat kaivata remonttia. Kaupungin budjettiesityksen mukaan ensi vuonna selvitetään, voidaanko niiden toiminnot siirtää muualle ja rakentaa tonteille uudisrakennuksia. — Nykyiset rakennukset sijaitsevat sellaisessa paikassa, että on houkutteleva ajatus sijoittaa niiden tilalle uudisrakennuksia, joissa voisi näiden toimintojen lisäksi olla esimerkiksi liiketiloja tai asumista, Lappeenrannan strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen toteaa tiedotteessa. Hän muistuttaa, että Lappeenrannassa kauppakeskuksessa on toistaiseksi kulttuuripuolelta kaupunginteatteri. Budjettiesityksen mukaan monari eli Monari on peruskorjausiässä vuonna 2018. Pääkirjasto eli maakuntakirjaston vuoro tulee 2020-luvun alussa.

