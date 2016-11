Uutinen

Etelä-Saimaa: Lähes kaikki Jonnin ensi-iltaan lipun hankkineet tavoitettiin — kymmenisen ihmistä saapui turhaan teatteriin Noin kymmenen ihmistä ei ollut kuullut Lappeenrannan kaupunginteatterin Jonni-näytelmän peruuntumisesta. He saapuivat teatterille illalla ennen esityksen suunniteltua alkamisaikaa. Teatterinjohtaja Timo Sokura päivysti Isossa-Kristiinassa ja otti turhaan teatteriin tulleen väen vastaan. Hän sanoo, että joukossa oli muutama helsinkiläispariskunta ja lähiseudulta paikalle tulleita ihmisiä. Sokura sanoo, että paikalle tulleet ymmärsivät sairastapauksen aiheuttaman tilanteen. Korvaukseksi hän kierrätti väkeä teatterin uusissa tiloissa ja kertoi Jonnista. Sokura ei osaa sanoa, millaista palautetta lippukassan työntekijät ovat päivän mittaan saaneet, kun he ovat tavoitelleet lipunostajia ja kertoneet ensi-illan peruuntumisesta. — Yllättävän tyytyväisenä paikalle tulleet lähtivät pois ja vaihtoivat lippunsa seuraavaan esitykseen. Jonni — Savitaipaleen paras keihäänheittäjä ja pahin huijari -näytelmän uusi ensi-iltapäivä on ensi tiistaina 8. marraskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/L%C3%A4hes%20kaikki%20Jonnin%20ensi-iltaan%20lipun%20hankkineet%20tavoitettiin%20%E2%80%94%20kymmenisen%20ihmist%C3%A4%20saapui%20turhaan%20teatteriin/2016121454581/4