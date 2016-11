Uutinen

Etelä-Saimaa: Keskustelu Lappeenrannan uudesta jäähallista voi alkaa jo keväällä — ”Ensin on varmistettava vanhan hallin tilanne perusteellisesti” Lappeenrantaan mahdollisesti rakennettava uusi jäähalli voi nousta keskusteluihin jo tulevana keväänä. Kaikki riippuu Kisapuiston jäähalliin parhaillaan tekeillä olevasta kuntotutkimuksesta. Kaupungin strategia- ja talousjohtaja Olli Naukkarinen toteaa, että kuntotutkimusten tuloksista riippuu, kannattaako vanhaa hallia korjata. —Jos jatkotutkimuksissa osoittautuu aivan varmaksi, ettei hallin korjaaminen ole järkevää, on keväällä pakko avata keskustelu uudesta jäähallista, Naukkarinen sanoo kaupungin tiedotteessa, jossa esitellään ensi vuoden talousarvioesitystä. —Mikäli vanhaan halliin ei löydetä ratkaisua, on rehellistä todeta, että rahat uuteen halliin on kaivettava, jos kaupungissa nähdään tarve liigahallille. Selvitykset tehdään nopealla aikataululla ja totta kai selvitetään myös yksityisellä rahalla toteutettava vaihtoehto. Kisapuiston jäähalliin on suunniteltu remonttia, jolla olisi tarkoitus jatkaa jäähallin elinkaarta. Vuonna 2015 voimaan tullut laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuudesta kasvattaa kaupungin mukaan painetta korjaamisen sijaan investoida uuteen jäähalliin. Tämä tarkoittaisi arviolta 20 miljoonan euron määrärahan varaamista 2018–2019 talousarvioihin. Lue koko uutinen:

