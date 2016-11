Uutinen

Etelä-Saimaa: Kekriä tarjolla viikonloppuna Lappeenrannassa ja Parikkalassa Suomalaista syysjuhlaa eli kekriä vietetään viikonloppuna. Etelä-Karjalassa kekritapahtumia on tarjolla ainakin Lappeenrannan Linnoituksessa ja Parikkalan Patsaspuistossa. Linnoituksen kekri on jo perinteeksi muodostunut sadonkorjuutapahtuma. Sitä vietetään lauantaina ja sunnuntaina. Ohjelmaan kuuluu kuoroesityksiä, tutustumista paloautoihin ja kotieläimiin, kekri-sanajahtia sekä kasvomaalausta sekä myyjäiset Vihreässä makasiinissa. Parikkalassa Koitsanlahden Patsaspuistossa kekrijuhla on lauantaina. Siellä menosta vastaavat DJ Vinyyli-Ville ja palkittu katusoittajaporukka Paikallinen ryhmä. Mukana on myös viime vuodelta tuttu Tuliteatteri Petrolin tulishow. Patsaspuistossa sytytetään kekritulet kello 17, ja kekripukki palaa illan kunniaksi, jos sää sallii sen polttamisen. Kekrin viettoon osallistuu myös Iloisen Pässin Maalaispuoti, jossa ohjelma jatkuu tulishown jälkeen. Kekrijuhla Lpr:n Linnoituksessa la 5.11. klo 10—16 ja su 6.11. klo 10—15. Kekritapahtuma Parikkalan patsaspuistossa la 5.11. klo 17 alkaen. Tulishow klo 19.30. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/Kekri%C3%A4%20tarjolla%20viikonloppuna%20Lappeenrannassa%20ja%20Parikkalassa/2016121452737/4