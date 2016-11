Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukolämmön hinnanalennus näkyy imatralaisten arjessa: taloyhtiöt ovat lisänneet panoksia kunnossapitoon Kaukolämmön hinnanalennukset ovat tuoneet imatralaisille taloyhtiöille lisää taloudellista liikkumavaraa. Tämä on käytetty viisaasti, kehuu Imatran talokeskuksen toimitusjohtaja Lassi Kurppa. — Aika suurella prosentilla säästöt on käytetty kunnossapitoon. On lisätty kunnossapidon määrärahoja ja tehty rästiin jääneitä vuosikorjauksia. Yhdessä taloyhtiössä uusitaan parhaillaan ulkovalaistusta näillä rahoilla, Kurppa kertoo. Vain joka viidennessä kohteessa säästöt on suunnattu yhtiövastikkeiden alentamiseen, Kurppa arvioi. Imatran Lämmön kaukolämmön kuluttajahinnat laskivat vuoden 2016 alussa keskimäärin viidenneksen biolämpöön siirtymisen ansiosta. Tällä on ollut merkittävä vaikutus kaukolämmön piirissä oleville kerrostaloille, sillä lämmityskulut ovat suurin yksittäinen kuluerä. Imatran Lämpö on ilmoittanut, ettei hinnankorotuksia ole suunnitteilla. Lassi Kurppa on tyytyväinen. — Vähän huoletti, kestääkö tämä riemu kovin kauan. Asialla on yleistä merkitystä, sillä peräti noin puolet imatralaisista asuu kaukolämmitettävissä rakennuksissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/Kaukol%C3%A4mm%C3%B6n%20hinnanalennus%20n%C3%A4kyy%20imatralaisten%20arjessa%3A%20taloyhti%C3%B6t%20ovat%20lis%C3%A4nneet%20panoksia%20kunnossapitoon/2016521450473/4