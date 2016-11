Uutinen

Etelä-Saimaa: Kanavan porttien uusiminen alkaa Mälkiän sululta talvella – portit painavat useita kymmeniä tonneja Saimaan kanavan alaporttien uusiminen aloitetaan tänä talvena. Ensimmäisenä uusintavuorossa ovat Mälkiän sulun portit, joita aletaan vaihtaa, kun liikennekausi kanavassa päättyy 15. tammikuuta. Sisävesiväylät-yksikön päällikkö Tero Sikiö Liikennevirastosta kertoo, että uudet portit valmistetaan sellaisiksi, että ne toimivat moitteitta myös talvioloissa. 1960-luvulla suunniteltuja nykyisiä portteja on pitänyt korjata usein, että ne vastaisivat talviolosuhteiden tarpeita. — 1960- luvulla ei ollut talviliikennettä tai edes ajatusta siitä. Kun talviliikennettä on lähdetty kehittämään, on portteihin lisätty ominaisuuksia, jotka parantavat toimintaa. Lähtökohta oli nyt, että suunnitellaan sellaiset portit, että ne toimivat hyvin myös pakkasoloissa ja jäissä. Uudet portit eroavat vanhoista etenkin siinä, että niistä tehdään kotelorakenteisia. Toiminnaltaan ne ovat hydraulitoimisia salpausportteja, kuten nykyisin käytössä olevat portit. Uusien porttien suunnittelussa on hyödynnetty nykyisissä porteissa olevia hyviä ominaisuuksia. Uutta on ammennettu kokemuksista, mitä on saatu Saimaalta ja muualta. Sikiö arvioi, että uusien porttien tulisi kestää ainakin 45 vuotta, mitä kanavan nykyistä vuokrasopimusta on jäljellä. Työt on tämän talven osalta tarkoitus saada valmiiksi ennen kuin liikennekausi taas keväällä alkaa huhtikuussa. Vanhat portit viedään pois nostureilla. Kun uusien porttien kiinnikkeet on saatu paikoilleen, nostetaan useiden kymmenien tonnien painoiset uudet portit paikoilleen. Sulku padotaan työn ajaksi, joten työt tehdään kuivatyönä. Saimaan kanavan sulkujen alaporttien uusiminen kuuluu niin kutsuttuun liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan. Alaporttien uusimiseen on myönnetty 9,5 miljoonan euron rahoitus vuosille 2016–2018. Loput seitsemän sulkua otetaan käsittelyyn seuraavien kahden vuoden aikana. Sulkujen uusimisjärjestys ja kilpailutukseen sisällytettävät kokonaisuudet päätetään talvella 2017. Lue koko uutinen:

