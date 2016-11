Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaksi sutta liikkuu asutuksen lähellä Nuijamaalla — yhden ampumiseen poliisin määräys Poliisi on antanut metsästäjille määräyksen suden lopettamiseen Nuijamaalla. Siellä on liikkunut kaksi sutta, joiden kulkureitti menee lähimmillään sadan metrin päässä pihapiiristä. Nuijamaan kirkonkylässä ne ovat kiertäneet lenkkiä baarin, kirkon ja konehuollon välillä. Rajan pinnassa elää isompi susilauma. Havaintoja susista sekä niiden jäljistä on tehty syksyn ajan Konnun kylästä Karhusjärvelle ja Vainikkalaan ulottuvalla alueella. — Kaksi sutta liikkuu enemmän Nuijamaan taajamassa ja siitä pohjoiseen. Kuuden suden porukka, jossa on kaksi aikuista ja neljä pentua, liikkuu enemmän Keskisaaren ja Vainikkalan suunnalla, susireviiriyhteistyöryhmässä metsästäjiä edustava Petri Pesonen kertoo. Pesonen pitää mahdollisena, että asutuksen liepeillä rohkeasti liikkuva kaksikko on osa laumaa. Siitä voisi kieliä ulvominen, jota kylillä on kuultu. — Lauma saalistaa niin, että kaksi etsii saalista, ja kun löytävät sitä, ne ulvovat lauman kasaan. Kaakkois-Suomessa ei ole kaadettu yhtään sutta vuosikausiin. Nyt poliisi antoi määräyksen yhden suden lopettamiseen virka-apupyyntönä Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksen suurpetoasiantuntijoille. Perustelujen mukaan toistuvasti asutuksen liepeillä liikkuminen on susille epätyypillistä käytöstä ja kielii siitä, että ne eivät pelkää ihmistä, vaan hakevat ravintoa ihmisten läheltä. — Niiden vaarattomuudesta ei voi mennä takuuseen. Poliisin tehtävä on suojella ihmisiä, kertoo rikosylikonstaapeli Antti Kaipia, joka on poliisin yhdyshenkilö suurriista-asioissa. Kesällä susien saaliiksi joutui lampaita, syksyllä koira. Sen jälkeen menetyksistä ei ole tietoa, mutta havaintojen määrä riitti perusteeksi kaatolupaan. — Jos viikossa tulee kolme havaintoa samassa taajamassa, kynnys ylittyy. Nuijamaalla se ylittyi reilusti, Kaipia toteaa. Lue koko uutinen:

