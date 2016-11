Uutinen

Etelä-Saimaa: Joulutähtien päälle levitetään tuplateltta, ettei energiaa mene hukkaan Luumäkeläisen Ansari Oy:n uusimmassa kasvihuoneessa valmistuu parhaillaan yli 60 000 joulutähteä juhlapöytiä koristamaan. Muutaman viikon päästä ne matkaavat ympäri Suomen. Joulutähdet kasvavat runsaan hehtaarin suuruisessa huoneessa, jonka energiankulutusta säädellään pihimmäksi energiaverhoilla. — Koko huone on ikään kuin tuplateltta eli sen katosta levitetään yöksi kaksi peittoa, toimitusjohtaja Pasi Hakkarainen kertoo. Peitteiden avulla saadaan noin 40 prosentin energiasäästö. Uusi kasvihuone on Ansarin jätti-investointi. 3,2 miljoonaa maksaneen huoneen avajaisia juhlitaan tänään perjantaina, ja juhlapuhujaksi tulee maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Nyt tehty investointi merkitsee noin kymmenen prosentin eli 300 000 ruukkukasvin lisäystä Ansarin tuotantoon. — Näin pyrimme työllistämään suomalaisia. Vientiteollisuutta aina arvostetaan, mutta ei muisteta sitä, mikä merkitys tuontia korvaavalla tuotannolla on työllistäjänä, Hakkarainen muistuttaa. Yrityksen liikevaihto on tällä hetkellä liki 7,5 miljoonaa, ja investointi lisää sitä noin puoli miljoonaa euroa. — Uusia työpaikkoja ei synny, mutta investointi mahdollistaa työpaikkojen säilymisen ja työolosuhteiden parantamisen. Ansari työllistää vakituisesti noin 70 ihmistä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/Joulut%C3%A4htien%20p%C3%A4%C3%A4lle%20levitet%C3%A4%C3%A4n%20tuplateltta%2C%20ettei%20energiaa%20mene%20hukkaan/2016121448935/4