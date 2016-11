Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Drone-kurssi täyttyi jo — uusia kursseja tulee keväällä Etelä-Karjalan kesäyliopiston drone-koulutuksella on kysyntää. Kesäyliopisto ilmoitti lokakuussa aloittavansa koulutuksen ensimmäisenä Suomessa, ja ensimmäinen kurssi on jo täynnä. Se on Imatralla tammikuussa. Drone on miehittämätön lennokki. Kursseilla opetetaan, miten niitä käytetään. Dronet ovat työkaluja muun muassa kohteiden kuvaamiseen, etsintöihin ja erilaiseen tarkkailuun. — Tiesimme, että drone-koulutus on kiinnostava ja lentäjille on kysyntää, mutta olemme yllättyneitä kuinka nopeasti ensimmäinen kurssi täyttyi, Etelä-Karjalan kesäyliopiston rehtori Mari Smolander toteaa tiedotteessa. Kesäyliopisto järjestää keväällä kaksi uutta kurssia, toinen on 20.—24. maaliskuuta ja toinen 15.—19. toukokuuta. Lisäksi lennokkien mahdollisuuksista on ilmainen seminaari viranomaisille 17. marraskuuta ja yrittäjille 8. joulukuuta. Kesäyliopisto järjestää koulutukset yhdessä Imatran seudun kehitysyhtiön kanssa. Koulutuksista saa tietoa kesäyliopiston verkkosivuilta. Drone-koulutuksella on paitsi kysyntää myös tarvetta. Tiedotteen mukaan drone-bisnes on yksi isoimmista robotiikan alalla lähitulevaisuudessa. On arvioitu, että noin 800 000 drone-lentäjää työllistyy maailmanlaajuisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lue koko uutinen:

