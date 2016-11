Uutinen

Etelä-Saimaa: Hallikkaanjoen pato korjattu — ”Ei se nyt ihan samanlainen ole, mutta aika” Imatran Hallikkaanjoen uusittu patorakennelma on saatu korjattua. Patorakennelma uusittiin jo kerran, mutta uusittu versio korjattiin vielä kertaalleen. Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella oli tavoitteena palauttaa pato mahdollisimman lähelle sitä muotoa, millainen se oli 36 vuotta sitten. Vesistösuunnittelija Markus Tapaninen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo, että korjaustoimet saatiin tehtyä eilen 3. marraskuuta. — Ei se nyt ihan samanlainen ole, mutta aika. Tavoite oli, ettei pato sorru. Se tavoite on nyt täyttynyt. Pato pysyy paikallaan, ja kala pääsee nousemaan, Tapaninen kertoo perjantaina. Hän kertoo, että yksi kyläläinen sattui paikan päälle eilen, kun hänkin sattui olemaan vielä paikalla. — Sanoi, että nyt tämä on ihan hyvä. Olen myös kuullut, että Facebook-sivuilla on tullut positiivista keskustelua, Tapaninen sanoo. ELY-keskus seuraa korjaustoimien kestävyyttä talven mittaan. Korjaustoimia tehdään lisää, jos tilanne vaatii. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/Hallikkaanjoen%20pato%20korjattu%20%E2%80%94%20%E2%80%9DEi%20se%20nyt%20ihan%20samanlainen%20ole%2C%20mutta%20aika%E2%80%9D/2016521452014/4