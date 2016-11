Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten psykososiaalisten palvelujen johtaja Timo Salmisaari irtisanoutui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja Timo Salmisaari on irtisanoutunut. Salmisaari jätti irtisanoutumisilmoituksensa maanantaina. Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marja Kosonen Eksotesta kertoo, että irtisanoutuminen oli Salmisaaren henkilökohtainen ratkaisu. Irtisanoutumispäivämäärän hän on merkinnyt helmikuulle. Kososen mukaan Salmisaarella on kuukauden irtisanomisaika. Hän kertoo, että irtisanoutumisen ajankohta on hallintojohtajan selvittelyssä. Asia on kesken. Salmisaarelle ei olla tässä vaiheessa etsimässä korvaajaa. Kosonen sanoo, että Eksotessa on tehty sisäisiä järjestelyitä ja nykyiset johtajat jatkavat tästä eteenpäin. Tällä hetkellä toiminta jatkuu sijaisjärjestelyin joulukuun alkuun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/Eksoten%20psykososiaalisten%20palvelujen%20johtaja%20Timo%20Salmisaari%20irtisanoutui/2016121452911/4