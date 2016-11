Uutinen

Etelä-Saimaa: "Luottamuspula ja työelämään kuulumattomat ilmiöt" Eksoten Salmisaaren eron syinä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja Timo Salmisaari on irtisanoutunut. Salmisaari jätti irtisanoutumisilmoituksensa maanantaina. Etelä-Saimaa tavoitti Salmisaaren perjantaina iltapäivällä vuosiloman vietosta kesken metsätöiden. Hän sanoo irtisanoutuneensa luottamuspulan ja suomalaiseen työelämään kuulumattomien ilmiöiden takia. Irtisanoutuminen oli pidemmän harkinnan tulos. — Ei ole tarpeen avata sitä sen enempää. Johtamisen edellytykset ovat kaventuneet koko ajan. En halua mennä yksityiskohtiin tässä vaiheessa. Katsotaan, miten asiat etenevät, Salmisaari sanoo. — Nyt on oleellista, että keskitytään siihen, että palvelut pelaavat ja asiakkaat saavat palvelua. Salmisaari ei osaa tässä vaiheessa sanoa mitään tulevaisuudestaan. — En vielä tiedä, mikä minusta tulee isona. Salmisaari ei palaa töihin lomansa jälkeen. Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marja Kosonen Eksotesta kertoo, että irtisanoutuminen oli Salmisaaren henkilökohtainen ratkaisu. Irtisanoutumispäivämäärän hän on merkinnyt helmikuulle. Salmisaarella on kuukauden irtisanomisaika. Kosonen kertoo, että irtisanoutumisen ajankohta on hallintojohtajan selvittelyssä. Asia on kesken. Salmisaarelle ei olla tässä vaiheessa etsimässä korvaajaa. Kosonen sanoo, että Eksotessa on tehty sisäisiä järjestelyitä ja nykyiset johtajat jatkavat tästä eteenpäin. Tällä hetkellä toiminta jatkuu sijaisjärjestelyin joulukuun alkuun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/04/%22Luottamuspula%20ja%20ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20kuulumattomat%20ilmi%C3%B6t%22%20Eksoten%20Salmisaaren%20eron%20syin%C3%A4/2016121453206/4